"Спартак" нацелился на Рыжикова

Как стало известно "СЭ", одним из наиболее реальных вариантов усиления вратарской линии красно-белых является заключение контракта на год с 37-летним Сергеем Рыжикова. Во вторник "Рубин" объявил, что расстается с голкипером, чье соглашение подошло к концу - футболист получил статус свободного агента. В казанской команде он выступал с 2008 года, отыграв в ее составе 359 официальных матчей, из которых 152 провел на ноль. В сезоне-2017/18 Рыжиков выходил на поле в 13 встречах в РФПЛ, пропустив 12 голов. В клубе из столицы Татарстана ветеран по два раза побеждал в чемпионате (2008, 2009) и Суперкубке России (2010, 2012), брал Кубок страны (2011/2012).

Необходимость в еще одном вратаре у "Спартака" возникла после того, как 11 мая на тренировке тяжелую травму ахиллова сухожилия получил Александр Селихов. Срок его восстановления может составить около полугода. В понедельник, 14 мая, 24-летний игрок был прооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт". Напомним, что сейчас в число голкиперов первого состава у москвичей входят 34-летний Артем Ребров и 20-летний Александр Максименко. (Вячеслав КОРОТКИН)