15:00 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" нацелился на Рыжикова

Сергей РЫЖИКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сергей РЫЖИКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", одним из наиболее реальных вариантов усиления вратарской линии красно-белых является заключение контракта на год с 37-летним Сергеем Рыжикова. Во вторник "Рубин" объявил, что расстается с голкипером, чье соглашение подошло к концу - футболист получил статус свободного агента. В казанской команде он выступал с 2008 года, отыграв в ее составе 359 официальных матчей, из которых 152 провел на ноль. В сезоне-2017/18 Рыжиков выходил на поле в 13 встречах в РФПЛ, пропустив 12 голов. В клубе из столицы Татарстана ветеран по два раза побеждал в чемпионате (2008, 2009) и Суперкубке России (2010, 2012), брал Кубок страны (2011/2012).

Необходимость в еще одном вратаре у "Спартака" возникла после того, как 11 мая на тренировке тяжелую травму ахиллова сухожилия получил Александр Селихов. Срок его восстановления может составить около полугода. В понедельник, 14 мая, 24-летний игрок был прооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт". Напомним, что сейчас в число голкиперов первого состава у москвичей входят 34-летний Артем Ребров и 20-летний Александр Максименко. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (38)
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0range_

ЗЗ+ 0range_))) в 37 - постоянно в старте на уровне ЧР? Ну только КС и Оренбург, и то...очень-очень, если и возможно...так-то, воротчиками нижняя 8ка укомплектована)) Так в том и дилемма - кто сильнее? Ребров или Рыжиков?(пока лечится Селихов)... Паспортист, с международным весьма неплохим опытом, на 1 год без продления 100 пудов, раскошелиться на 1 евробакинских (а то и еще меньше) подъемных, зп будет невысокая 99,9 в периоде, однозначно - и вуаля!)...при минимальных затратах - как минимум вратарь НЕ хуже Реброва для пользования не только в нашем чемпике... поправьте, где соврал// Ну так, если б он хотел просто сидеть на лавке и получать зп в свои 37, остался бы в Рубине - контракт ему предлагали, он там кумир, не хуже Карадениза. Так что видимо хочет именно играть. Реброва он сильнее. Насчет Селихова - хз, примерно равны. Но играть всё равно будет Селихов, без вариантов. Поэтому приходить, чтобы успеть поиграть 1-2 месяца? Смысл? 16:14//// Не думал, что скажу такие слова... да простит меня Бог...1. Это - Спартак. Абы кого туда не зовут, и вот не надо ща ерничать и улыбаться 2. Лига Чемпионов - думаю, более радостного мотиватора для футболиста в принципе не существует (ЧМ, ЧЕ - в том ряде тоже) 3. Игра на самом высоком профессиональном уровне в России 4. Возможность показать (не доказать, подчеркиваю! - ему уже это не требуется, в Казани сами все всЁ прекрасно знают) - что независимо от финансовых условий по прежнему является российским вратарем из ТОП-5, действующих сейчас 5. Деньги (не банально, не пошло абсолютно - Серега имеет право, как и любой из нас, заботиться о своей семье с выгодой)

16:34

Avon151281

На кой ляд он нужен? Своя истеричка есть

16:33

РусланИ

Рыжиков вроде симпатизирует Спартаку. Надежный, года два-три может поиграть. Не думаю, что потребует большую зарплату. Зато впишет свое имя в летопись Спартака. Надо брать.

16:30

Бу-га-га!

Третьяка, хоть и конь. Вроде, тоже свободный.

16:23

ЗЗ+

0range_))) в 37 - постоянно в старте на уровне ЧР? Ну только КС и Оренбург, и то...очень-очень, если и возможно...так-то, воротчиками нижняя 8ка укомплектована))// Кстати, насчет укомплектованности вратарями тоже спорно. Арсенал? Молодой Левашов и еще более зеленый Обухов, к-й 6 пустил от ЦСКА. Динамо? Один средний Шунин. Ахмат? Один средний Городов. Урал? Один средний Годзюр. Амкар? Очень средние Нигматуллин и Хомич. Анжи? Очень средние Будаков и Лория. Рыжиков сильнее любого из перечисленных. И выиграть ему у них конкуренцию ГОРАЗДО реальнее, чем у Селихова.

16:22

0range_

ЗЗ+ Юрченко вместе со всем Тосно освободился// Юрченко теперь армянин... Не вариант для Спартака, где очень мало россиян для игры в основе. Вратарь до этого был железно русской позицией, и брать туда иностранца - существенно сужать пространство для маневра в виде состава и замен. 16:10//// дело глаголишь, юноша) согласен с вами на все 100%... Спартачам нужно одновременно и покушать, и посидеть))) как, наверное, и всем другим командам в аналогичной ситуации - это просто разумно

16:18

ЗЗ+

0range_))) в 37 - постоянно в старте на уровне ЧР? Ну только КС и Оренбург, и то...очень-очень, если и возможно...так-то, воротчиками нижняя 8ка укомплектована)) Так в том и дилемма - кто сильнее? Ребров или Рыжиков?(пока лечится Селихов)... Паспортист, с международным весьма неплохим опытом, на 1 год без продления 100 пудов, раскошелиться на 1 евробакинских (а то и еще меньше) подъемных, зп будет невысокая 99,9 в периоде, однозначно - и вуаля!)...при минимальных затратах - как минимум вратарь НЕ хуже Реброва для пользования не только в нашем чемпике... поправьте, где соврал// Ну так, если б он хотел просто сидеть на лавке и получать зп в свои 37, остался бы в Рубине - контракт ему предлагали, он там кумир, не хуже Карадениза. Так что видимо хочет именно играть. Реброва он сильнее. Насчет Селихова - хз, примерно равны. Но играть всё равно будет Селихов, без вариантов. Поэтому приходить, чтобы успеть поиграть 1-2 месяца? Смысл?

16:14

Владислав2

Реброва вообще надо в аренду отправлять. Профессиональный косячник.

16:12

ЗЗ+

Юрченко вместе со всем Тосно освободился// Юрченко теперь армянин... Не вариант для Спартака, где очень мало россиян для игры в основе. Вратарь до этого был железно русской позицией, и брать туда иностранца - существенно сужать пространство для маневра в виде состава и замен.

16:10

Гарик "внук Наташи" Попов

Надо брать.

16:07

Жорик Вартанов

что за идиоты в коментах) У Спартака сейчас 2 вратаря, Ребров и Максименко, травмируется один из них и останемся с одним вратарем, поэтому нужен запасной третий вратарь, нужен добротный недорогой запасной вратарь на время, Рыжиков отличный вариант, тем более бесплатно

16:01

0range_

Wild Weasel Других нормальных вратарей на горизонте нет _______ Юрченко вместе со всем Тосно освободился, Не следил особо за Довбней, но в играх против Спартака был лучшим из всех 22 игроков на поле... Ну и Беленов может к концу дозаявочной кампании освободится от еврокубков с Уфой и продолжить со Спартаком ))))))))) 15:57/// смотря как рассматривать, для каких целей...для местного розлива игр много вратарей подойдут... а для приоритета, озвученного перед мясными - выхода в группу ЛЧ - сразу круг значительно сужается...

16:01

Drek

Что-то тихо за океаном..кто в С-Э исследует все сплетни тамошних блоггеров?? Чувствуется готовится очередная вакханалия ..Луан, Вариссимо-Массимо, а вот выходит только Роша..

15:58

0range_

ЗЗ+ Бред. Рыжиков потому и из Рубина ушел, что хочет постоянно (!) играть в старте. А в Спартаке есть Селихов, который когда выздоровеет, обязательно будет в старте. Плюс еще Ребров есть. И на фига менять одну лавку запасных на другую? 15:41//// ))) в 37 - постоянно в старте на уровне ЧР? Ну только КС и Оренбург, и то...очень-очень, если и возможно...так-то, воротчиками нижняя 8ка укомплектована)) Так в том и дилемма - кто сильнее? Ребров или Рыжиков?(пока лечится Селихов)... Паспортист, с международным весьма неплохим опытом, на 1 год без продления 100 пудов, раскошелиться на 1 евробакинских (а то и еще меньше) подъемных, зп будет невысокая 99,9 в периоде, однозначно - и вуаля!)...при минимальных затратах - как минимум вратарь НЕ хуже Реброва для пользования не только в нашем чемпике... поправьте, где соврал

15:58

Wild Weasel

Других нормальных вратарей на горизонте нет _______ Юрченко вместе со всем Тосно освободился, Не следил особо за Довбней, но в играх против Спартака был лучшим из всех 22 игроков на поле... Ну и Беленов может к концу дозаявочной кампании освободится от еврокубков с Уфой и продолжить со Спартаком )))))))))

15:57

Drek

А потом будет статья, о том, что самый активный клуб на трансферном рынке..Урррррррра!!! Опять всех уделал народный! Журналисты в поте лица предлагают варианты, а менеджмент в это время тихо греется на Мальдивах, заглядывая в С-Э, чтобы узнать, кого же они еще захотели в свою команду.Перед стартом сезона Федун заедет с конвертиками..по достоинству оценит работу каждого.

15:56

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

СПАРТАК" НАЦЕЛИЛСЯ НА РЫЖИКОВА....Рыжиков испугался и убежал.)))

15:55

Millwall82

Ну вратарь явно то на спаде, есть и посильнее. Например Беленов, но так понимаю мясным вратарь подмены нужен до восстановления Селихова. Уж лучше Темы-данка, это точно.

15:53

Eggorr

А что Каррера не может Буффона угооврить, или хотя бы Дзоффа?

15:51

zapravduya

Сага не сага. но вратарь неплохой на замену

15:50

Митяй Антибомж

Количество идиотов в комментариях хотя и не удивляет, но доставляет.

15:49

fedland

Началась летняя сага о том, как Спартак нацелился на кого-то. Теперь каждый день от зари до зари будут писать, что "Спартак ведет переговоры", "Спартак планирует приобрести", "Спартак готов заплатить столько то" и т.д. А на выходе будет НОЛЬ. У Спартака судьба, иметь такой менеджмент, какой имеется. Рабиреру можно начинать писать очередную книженцию о том как Спартак покупал кого-то там...А по поводу Рыжикова - он к нам, а Довбня в Рубин. Как говорится почувствуй разницу...

15:48

ЗЗ+

Бред. Рыжиков потому и из Рубина ушел, что хочет постоянно (!) играть в старте. А в Спартаке есть Селихов, который когда выздоровеет, обязательно будет в старте. Плюс еще Ребров есть. И на фига менять одну лавку запасных на другую?

15:41

КолобокКолобков

аха-ха-аха-аха-аха-аха

15:41

medvegonok

Интересно, во время ЧМ КРиП сойдет с первой полосы? Кого вообще еб@т на кого он там нацелился?)))

15:35

behemothus hippo

Огурцов Митрюшкин в Сьоне порвал кресты и выбыл на погода 15:21 --------- Как будто в СМ кресты не рвут. )))) Он уже играет, не?! Полгода прошло. Да ладно, не о нем речь. В Спартак требуется пенсионер союзного значения.

15:34

jeltaagazetenka

как зина уже все паспорта подряд зхапают

15:32

Kasymus

Отличный вариант. Надо приглашать. Других нормальных вратарей на горизонте нет... Тем более нахаляву...

15:27

VentoR

Ну ещё про Габулова вспомните...

15:25

L Osokin

сэ страшные новости о селекции Спартака вещает, если это не утки, то пусть селекционный отдел Спартака валит на все 4 стороны... пусть зеню усиляют. Зеня в межсезонку 14 дрюсиков, 5 передосов и 25 болотных купит...)

15:24

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