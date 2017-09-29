"Спартак": "Джикия к холодам готов. Одевайтесь теплее на игру с "Уралом"

"Спартак" на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию защитника Георгия Джикии в шапке. Красно-белые попросили своих болельщиков, которые планируют посетить матч 12-го тура против "Урала", одеваться теплее

"Георгий Джикия к холодам готов! Одевайтесь потеплее, если собираетесь провести завтрашний вечер на матче "Спартак" - "Урал", - говорится в сообщении.

Матч "Спартак" - "Урал" пройдет завтра, 30 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени.