"Спартак" - Джикии: "Держись, Георгий, мы с тобой!"

"Спартак" в официальном Твиттере выразил поддержку защитнику команды Георгию Джикии. Игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).
"У Георгия Джикии, получившего в сегодняшнем спарринге повреждение, диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция... Выздоравливай, Георгий, мы с тобой!" - говорится в сообщении "Спартака".
К сожалению, у нас плохие новости...– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 января 2018 г.
У Георгия Джикии, получившего в сегодняшнем спарринге повреждение, диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция...
Выздоравливай, Георгий, мы с тобой! https://t.co/KZ7z2FhFbH pic.twitter.com/QPoFBOWOZz
Болела_23
Островзаячий- за то о тебе, ущербном никто не вспомнит.
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Островзаячий
Шоколадки молчат. Они помнят.
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