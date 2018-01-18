23:51 18 января | Футбол — РФПЛ

"Спартак" - Джикии: "Держись, Георгий, мы с тобой!"

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"Спартак" в официальном Твиттере выразил поддержку защитнику команды Георгию Джикии. Игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

"У Георгия Джикии, получившего в сегодняшнем спарринге повреждение, диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция... Выздоравливай, Георгий, мы с тобой!" - говорится в сообщении "Спартака".

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