16:16 22 декабря | Футбол — РФПЛ

Сослан Джанаев: "Один из бывших руководителей "Ростова" пообещал бонусы – и исчез"

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Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев в разговоре с корреспондентом "СЭ" назвал непростой финансовую ситуацию в клубе. Также голкипер подтвердил, что у "Ростова" еще остались долги перед ним.

 
5 августа 2017 года. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;Амкар&quot; - 3:0. Александр ТАШАЕВ и Секу КОНДЕ.Когда нет денег. "Динамо", "Алания" и еще пять российских клубов, попадавших в финансовый кризис

– В "Рубине" есть долги по зарплате?

– Да, не буду скрывать, ситуация в "Рубине" непростая, но мы верим, что все разрешится. Сейчас у команды отпуск, мы продолжаем спокойно ждать. Впереди сборы, нам надо хорошо подготовиться, чтобы достойно завершить сезон. Знаю, что болельщики переживают за нас, и благодарен им, что даже в тяжелые времена они нас поддерживают.

– У "Ростова" остались долги перед вами?

– Да, остались, и не только передо мной. Это достаточно большие суммы, которые клуб пока не погасил. Но я знаю руководство клуба и лично нынешнего президента Арташеса Арутюнянца, который пообещал закрыть этот долг. Арташес Владимирович – давний болельщик команды.

Однажды у нас с Михой Мевлей была неприятная история: один из бывших руководителей прописал и пообещал мне и Михе выплату бонусов, кормил "завтраками", а потом стал избегать нас, просто исчез! О ситуации стало известно Арутюнянцу. Он взял ситуацию под контроль, дал нам слово и вскоре закрыл вопрос своими деньгами. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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гаттузо туп

Сосик,он и есть Сосик...)

20:26 22 декабря

Владимир 3107

А чего же Сосик молчит о жульническом контракте, по которому он вместе со своей братвой сбежали в "Рубин" не заплатив "Ростову" ни копейки за расторжение контракта. Слизняк мерзкий этот Джанаев. До "Ростова" он был никто и ничто, вратарь-неудачник, комик на футбольном поле, а теперь запел про долги которые кто-то ему обещал. Сосик тоже многое наобещал ростовчанам. Где эти обещания?!!!

19:38 22 декабря

Адвокат 161

Крупин?

17:55 22 декабря

199

Не ..й было из Ростова сбегать. Развалили две команды, но Ростов выплывет, а вы нет.

17:18 22 декабря

Stiffupperlip

Бердыев, что ли? Был такой вице-президент Ростова . Поищи рядом.

17:12 22 декабря

feefaa

Вы ведь тоже исчезли. Да, ребятки?

16:42 22 декабря