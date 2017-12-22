Сослан Джанаев: "Один из бывших руководителей "Ростова" пообещал бонусы – и исчез"

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев в разговоре с корреспондентом "СЭ" назвал непростой финансовую ситуацию в клубе. Также голкипер подтвердил, что у "Ростова" еще остались долги перед ним.

– В "Рубине" есть долги по зарплате?

– Да, не буду скрывать, ситуация в "Рубине" непростая, но мы верим, что все разрешится. Сейчас у команды отпуск, мы продолжаем спокойно ждать. Впереди сборы, нам надо хорошо подготовиться, чтобы достойно завершить сезон. Знаю, что болельщики переживают за нас, и благодарен им, что даже в тяжелые времена они нас поддерживают.

– У "Ростова" остались долги перед вами?

– Да, остались, и не только передо мной. Это достаточно большие суммы, которые клуб пока не погасил. Но я знаю руководство клуба и лично нынешнего президента Арташеса Арутюнянца, который пообещал закрыть этот долг. Арташес Владимирович – давний болельщик команды.

Однажды у нас с Михой Мевлей была неприятная история: один из бывших руководителей прописал и пообещал мне и Михе выплату бонусов, кормил "завтраками", а потом стал избегать нас, просто исчез! О ситуации стало известно Арутюнянцу. Он взял ситуацию под контроль, дал нам слово и вскоре закрыл вопрос своими деньгами. (Сергей ЕГОРОВ)