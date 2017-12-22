Сослан Джанаев: "Один из бывших руководителей "Ростова" пообещал бонусы – и исчез"

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев в разговоре с корреспондентом "СЭ" назвал непростой финансовую ситуацию в клубе. Также голкипер подтвердил, что у "Ростова" еще остались долги перед ним.
– В "Рубине" есть долги по зарплате?
– Да, не буду скрывать, ситуация в "Рубине" непростая, но мы верим, что все разрешится. Сейчас у команды отпуск, мы продолжаем спокойно ждать. Впереди сборы, нам надо хорошо подготовиться, чтобы достойно завершить сезон. Знаю, что болельщики переживают за нас, и благодарен им, что даже в тяжелые времена они нас поддерживают.
– У "Ростова" остались долги перед вами?
– Да, остались, и не только передо мной. Это достаточно большие суммы, которые клуб пока не погасил. Но я знаю руководство клуба и лично нынешнего президента Арташеса Арутюнянца, который пообещал закрыть этот долг. Арташес Владимирович – давний болельщик команды.
Однажды у нас с Михой Мевлей была неприятная история: один из бывших руководителей прописал и пообещал мне и Михе выплату бонусов, кормил "завтраками", а потом стал избегать нас, просто исчез! О ситуации стало известно Арутюнянцу. Он взял ситуацию под контроль, дал нам слово и вскоре закрыл вопрос своими деньгами. (Сергей ЕГОРОВ)
гаттузо туп
Сосик,он и есть Сосик...)
20:26 22 декабря
Владимир 3107
А чего же Сосик молчит о жульническом контракте, по которому он вместе со своей братвой сбежали в "Рубин" не заплатив "Ростову" ни копейки за расторжение контракта. Слизняк мерзкий этот Джанаев. До "Ростова" он был никто и ничто, вратарь-неудачник, комик на футбольном поле, а теперь запел про долги которые кто-то ему обещал. Сосик тоже многое наобещал ростовчанам. Где эти обещания?!!!
19:38 22 декабря
Адвокат 161
Крупин?
17:55 22 декабря
199
Не ..й было из Ростова сбегать. Развалили две команды, но Ростов выплывет, а вы нет.
17:18 22 декабря
Stiffupperlip
Бердыев, что ли? Был такой вице-президент Ростова . Поищи рядом.
17:12 22 декабря
feefaa
Вы ведь тоже исчезли. Да, ребятки?
16:42 22 декабря