Соломон Кверквелия: "Я нужен Семину в "Локомотиве"

Новичок "Локомотива" Соломон Кверквелия в интервью "СЭ" признался, что очень хочет играть, поэтому и покинул "Рубин". Также он отметил, что в нем заинтересован главный тренер красно-зеленых Юрий Семин.

- Я подписал контракт с "Локомотивом", так что все нормально теперь, - отметил Кверквелия. - Очень хотел играть, почти полгода не принимал участия в матчах. Надеюсь, все изменится к лучшему.

– С Юрием Семиным уже поговорили?

– Один раз немного поговорили. В пятницу встретимся и все обсудим детально.

– На какой позиции он вас видит?

– Пока не могу сказать. Ясно одно. Если бы Юрий Палыч не хотел видеть меня в команде, меня бы и не позвали. Значит, я нужен этому тренеру.

Полное интервью Кверквелии