Софьян Ханни: "Кононов точно знает, чего хочет"

Полузащитник "Спартака" прокомментировал готовность команды к матчу 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" и изменения в тренировках после прихода Олега Кононова.

- Что изменилось в тренировках "Спартака" с приходом Кононова?

- В первую очередь, новый тренер точно знает, чего он хочет. Он пришел в "Спартак" со своей командой, с хорошей командой. Мы можем видеть хорошую выстроенную структуру. Что касается тренировок, все здорово организовано. Основной акцент на владение мячом и на атакующий футбол. Это, наверное, отличает стиль нового тренера от предыдущих.

- То есть игрокам больше нравится эти изменения?

- Про это я не говорил. Основное отличие – то, что пришел новый тренер с большой командой, обычно бывает не так много помощников.

- Успели наработать какие-то вещи с Кононовым?

- С первого дня своего прихода Кононов объсняет нам задачи, которые мы должны выполнять на поле. Идут теоретические занятия и на поле – тоже. Лично для меня все задачи понятны.

- Недавно Глушаков выложил фото с командного ужина. Чья это инициатива была?

- Ужин организовывался по инициативе игроков. Настроение в команде самое позитивное. Страница перевернута, началась новая глава. Все наше внимание сфокусировано на предстоящем матче. (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

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