Снег и священник. Как жжет Твиттер "Амкара" перед матчем со "Спартаком"

"Амкар" в своем официальном Твиттере опубликовал фото со стадиона "Звезда", где сегодня пермяки в матче 28-го тура чемпионата России сыграют против "Спартака". На снимке видно, что газон завален тонким слоем снега, а на нем вытоптано имя сегодняшнего соперника. Позже появился снимок со священником с подписью "Поле к игре допущено".
Находящийся в Перми корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ подтверждает: в городе действительно идет снег.
Стадион "Звезда" сегодня утром. #АмкарСпартак pic.twitter.com/W3DJOQKw7V– FC Amkar (@fc_amkar) 29 апреля 2018 г.
#MatchDay Поле к игре допущено 😉👍 #АмкарСпартак pic.twitter.com/vfs4JW9t7g– FC Amkar (@fc_amkar) April 29, 2018
Пермь. Конец апреля. День матча... :/ pic.twitter.com/607HG4WLMM– Mike Goncharov (@gribo4ki) 29 апреля 2018 г.
Матч 28-го тура РФПЛ "Амкар" – "Спартак" пройдет 29 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
баламошка
Знамение! В город явился пресвятой Спартак.
10:58
shpasic
надо перенести на "домашний" для Амкара Черкизово.
10:51