10:45 | Футбол — РФПЛ

Снег и священник. Как жжет Твиттер "Амкара" перед матчем со "Спартаком"

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"Амкар" в своем официальном Твиттере опубликовал фото со стадиона "Звезда", где сегодня пермяки в матче 28-го тура чемпионата России сыграют против "Спартака". На снимке видно, что газон завален тонким слоем снега, а на нем вытоптано имя сегодняшнего соперника. Позже появился снимок со священником с подписью "Поле к игре допущено".

Находящийся в Перми корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ подтверждает: в городе действительно идет снег.

Матч 28-го тура РФПЛ "Амкар" – "Спартак" пройдет 29 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Знамение! В город явился пресвятой Спартак.

10:58

shpasic

надо перенести на "домашний" для Амкара Черкизово.

10:51

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