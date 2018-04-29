Снег и священник. Как жжет Твиттер "Амкара" перед матчем со "Спартаком"

"Амкар" в своем официальном Твиттере опубликовал фото со стадиона "Звезда", где сегодня пермяки в матче 28-го тура чемпионата России сыграют против "Спартака". На снимке видно, что газон завален тонким слоем снега, а на нем вытоптано имя сегодняшнего соперника. Позже появился снимок со священником с подписью "Поле к игре допущено".

Находящийся в Перми корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ подтверждает: в городе действительно идет снег.

Матч 28-го тура РФПЛ "Амкар" – "Спартак" пройдет 29 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.