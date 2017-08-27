Смолов забил первый гол в сезоне

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против "Динамо". На 27-й минуте форвард со штрафного отправил мяч в ворота, обведя стенку и ударив в правый угол ворот, куда падал вратарь бело-голубых Антон Шунин.

Отметим, что этот гол стал для Смолова первым в сезоне. Он впервые вышел на поле после травмы 19 августа в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" (3:2).

Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо"