Смолов забил первый гол в сезоне

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против "Динамо". На 27-й минуте форвард со штрафного отправил мяч в ворота, обведя стенку и ударив в правый угол ворот, куда падал вратарь бело-голубых Антон Шунин.
Отметим, что этот гол стал для Смолова первым в сезоне. Он впервые вышел на поле после травмы 19 августа в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" (3:2).
Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #КраснодарДинамо 1:0 27' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/Rhh64PgJFc– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 августа 2017 г.
Versus67
Трёху надо!
20:52