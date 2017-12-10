Смолов пропускал матч в Перми из-за травмы

Форвард "Краснодара" Федор Смолов пропустил матч в Перми с "Амкаром" (3:1) из-за травмы.
Еще в прошлом туре Федор не доиграл матч с "Ахматом". Смолова беспокоит приводящая мышца, срок восстановления составит около 10 дней – лечиться нападающий будет уже в отпуске.
Ранее таблоид Diario Gol сообщил, что руководство "Реала" в ближайшее время обратится в "Краснодар" с предложением по нападающему Федору Смолову. (Сергей ЕГОРОВ)
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19:07
engaer
Да ладно! Продают его за дорого, поберечь решили.
18:04