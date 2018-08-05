08:08 | Футбол — РПЛ

СМИ: "Спартак" объявит о переходе Романа Еременко на следующей неделе

Роман ЕРЕМЕНКО против "Спартака" в составе ЦСКА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО против "Спартака" в составе ЦСКА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Бывший полузащитник ЦСКА и "Рубина" Роман Еременко подписал контракт со "Спартаком", утверждает финский телеканал MTV Sport. По информации источника, красно-белые объявят о переходе 31-летнего хавбека в начале следующей недели.

Напомним, в настоящее время Еременко отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Отстранение хавбека от футбола закончится 6 октября, но уже в августе он может тренироваться с любым клубом.

Примечательно, что в составе красно-белых выступает младший брат Романа Еременко – 19-летний Сергей Еременко.

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