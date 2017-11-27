СМИ: Смолов может перейти в "Наполи"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов может перейти в чемпионат Италии во время зимнего трансферного окна, утверждает Calciomercato. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Наполи".
Президент неаполитанцев Аурелио Ди Лаурентис раздумывает над трансфером 27-летнего россиянина, который может заменить Дриса Мертенса. Также зимой клуб планирует подписать нападающего "Кьево" Роберто Инглезе.
Напомним, что Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. Его контракт рассчитан до 2019-го. В текущем сезоне форвард провел в составе "быков" 17 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделала 4 голевые передачи.
Pam-param
Что-то сомневаюсь что Наполи будет играть всей командой на Смолова как сейчас Краснодар играет. + его готовность к конкуренции вызывает большие вопросы. По мне Смолов в футболе - это Щипачев в хоккее.
11:31
Союз Аполлонович
Надо Федя, надо!))
11:30
shpasic
хахаха, каждый день новая шутка)) агенты набивают цену перед зимним окном в надежде на Зенит и Спартак)
11:27
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Интересный вариант. Наполи играет от атаки. Но у них большая конкуренция в атакующей линии.
11:19
oleg.bob
Это было бы реальным шагом вперёд!
11:18
Angeldust
Федя может - голевое чутье, нацеленность на ворота - его сильные качества. Если он в днищенском Краснодаре забивает столько, при неаполитанских плеймейкерах не должен затеряться.
11:07
letmebetomorrow
Скоро Ювентус, Барселона и сам реал и оба Манчестера. Видели недавно эту сказочку, только про кокорина.
11:04
lavrentev01
Федя, соглашайся)
10:54
Darkman79
Да никто из наших так сказать мастеров мяча никуда не уедет,где еще столько бабла платят только за паспорт)))
10:49