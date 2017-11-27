10:40 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Смолов может перейти в "Наполи"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов может перейти в чемпионат Италии во время зимнего трансферного окна, утверждает Calciomercato. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Наполи".

Президент неаполитанцев Аурелио Ди Лаурентис раздумывает над трансфером 27-летнего россиянина, который может заменить Дриса Мертенса. Также зимой клуб планирует подписать нападающего "Кьево" Роберто Инглезе.

Напомним, что Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. Его контракт рассчитан до 2019-го. В текущем сезоне форвард провел в составе "быков" 17 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделала 4 голевые передачи.

Почему Смолову нужно уходить из "Краснодара"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Pam-param

Что-то сомневаюсь что Наполи будет играть всей командой на Смолова как сейчас Краснодар играет. + его готовность к конкуренции вызывает большие вопросы. По мне Смолов в футболе - это Щипачев в хоккее.

11:31

Союз Аполлонович

Надо Федя, надо!))

11:30

shpasic

хахаха, каждый день новая шутка)) агенты набивают цену перед зимним окном в надежде на Зенит и Спартак)

11:27

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Интересный вариант. Наполи играет от атаки. Но у них большая конкуренция в атакующей линии.

11:19

oleg.bob

Это было бы реальным шагом вперёд!

11:18

Angeldust

Федя может - голевое чутье, нацеленность на ворота - его сильные качества. Если он в днищенском Краснодаре забивает столько, при неаполитанских плеймейкерах не должен затеряться.

11:07

letmebetomorrow

Скоро Ювентус, Барселона и сам реал и оба Манчестера. Видели недавно эту сказочку, только про кокорина.

11:04

lavrentev01

Федя, соглашайся)

10:54

Darkman79

Да никто из наших так сказать мастеров мяча никуда не уедет,где еще столько бабла платят только за паспорт)))

10:49