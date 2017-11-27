СМИ: Смолов может перейти в "Наполи"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов может перейти в чемпионат Италии во время зимнего трансферного окна, утверждает Calciomercato. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Наполи".

Президент неаполитанцев Аурелио Ди Лаурентис раздумывает над трансфером 27-летнего россиянина, который может заменить Дриса Мертенса. Также зимой клуб планирует подписать нападающего "Кьево" Роберто Инглезе.

Напомним, что Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. Его контракт рассчитан до 2019-го. В текущем сезоне форвард провел в составе "быков" 17 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделала 4 голевые передачи.

Почему Смолову нужно уходить из "Краснодара"