СМИ: Ракицкий, которым интересуется "Зенит", отправился на сбор с "Шахтером"

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий отправился на сбор в Турцию вместе с командой, сообщает украинский телеканал "Футбол 1". Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Зенит".

Также сообщается, что "Шахтер" не комментирует новости о возможном переходе игрока. Донецкий клуб подчеркивает, что Ракицкий остается игроком "Шахтера".

Ранее появилась информация, что игрок согласовал контракт с "Зенитом" на 3,5 года, по которому его зарплата будет составлять 2,5 миллиона евро в год.

29-летний защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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