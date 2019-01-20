13:44 | Футбол — РПЛ

СМИ: Ракицкий, которым интересуется "Зенит", отправился на сбор с "Шахтером"

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Защитник "Шахтера"  Ярослав Ракицкий отправился на сбор в Турцию вместе с командой, сообщает украинский телеканал "Футбол 1". Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Зенит".

Также сообщается, что "Шахтер" не комментирует новости о возможном переходе игрока. Донецкий клуб подчеркивает, что Ракицкий остается игроком "Шахтера".

Ранее появилась информация, что игрок согласовал контракт с "Зенитом" на 3,5 года, по которому его зарплата будет составлять 2,5 миллиона евро в год.

29-летний защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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Дополнительная информация

https://footballua.tv/ru/video/93425-shahter-vzyal-kurs-na-turciyu

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