17:13 | Футбол — РПЛ

Источник: Ракицкий согласовал контракт с "Зенитом"

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Защитник "Шахтера"  Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит". Как утверждает Tribuna.com, петербургский клуб согласовал контракт с 29-летним украинцем.

Соглашение с Ракицким будет рассчитано на 3,5 года. Его зарплата в "Зените" составит 2,5 миллиона евро в год. Переговоры между клубами продолжаются: сине-бело-голубые предложили за защитника 8 миллионов евро, а "Шахтер" требует 10 миллионов евро плюс бонусы. 

В текущем сезоне Ракицкий провел 11 матчей в чемпионате Украины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 

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https://ua.tribuna.com/football/1070703342.html

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