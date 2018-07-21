СМИ: "Монако" выиграл у "Челси" борьбу за Головина

Полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к подписанию контракта с "Монако", утверждает L’Équipe. По информации издания, клуб из чемпионата Франции опередил в борьбе за 22-летнего игрока "Челси".

Ожидается, что российский клуб заработает на продаже 22-летнего хавбека монегаскам не менее 30 миллионов евро. По данным Le10 Sport, "Монако" готово улучшить свое предложение до 35 миллионов, чтобы стать единоличным претендентом на Головина.

Полузащитник привлек внимание к себе, в том числе, выступлением за сборную России на домашнем чемпионате мира – он принял участие в четырех из пяти матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира с Саудовской Аравией.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость игрока, по оценке transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне он сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Он был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

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