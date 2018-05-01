СМИ: Манчини подпишет контракт со сборной Италии до 2020 года. "Зенит" не будет платить тренеру неустойку

Стали известны детали контракта Роберто Манчини со сборной Италии, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport. Ранее появилась информация, что официально о назначении специалиста будет объявлено до конца текущего месяца.



В понедельник в Риме 53-летний Манчини провел переговоры с Итальянской федерацией футбола (FIGC). Он пообщался с вице-комиссионером организации Алессандро Костакуртой и менеджером национальной команды Габриэле Ориали. В ближайшее время он должен встретиться с комиссионером FIGC Роберто Фаббричини.

Манчини подпишет контракт со сборной Италии до 2020 года. Его тренерский штаб будет зарабатывать пять миллионов евро в год без учетов бонусов. Специалист согласился пойти на сокращение зарплаты, в "Зените" он получал шесть миллионов.



Манчини и "Зенит" договорятся о расторжении контракта по обоюдному согласию. Клуб не будет выплачивать тренеру неустойку за досрочное прекращение трудовых отношений. Тренер уже проинформировал игроков сине-бело-голубых об уходе.