11:19 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Манчини подпишет контракт со сборной Италии до 2020 года. "Зенит" не будет платить тренеру неустойку

Роберто МАНЧИНИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ
Роберто МАНЧИНИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ
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Стали известны детали контракта Роберто Манчини со сборной Италии, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport. Ранее появилась информация, что официально о назначении специалиста будет объявлено до конца текущего месяца. 

В понедельник в Риме 53-летний Манчини провел переговоры с Итальянской федерацией футбола (FIGC). Он пообщался с вице-комиссионером организации Алессандро Костакуртой и менеджером национальной команды Габриэле Ориали. В ближайшее время он должен встретиться с комиссионером FIGC Роберто Фаббричини.

Манчини подпишет контракт со сборной Италии до 2020 года. Его тренерский штаб будет зарабатывать пять миллионов евро в год без учетов бонусов. Специалист согласился пойти на сокращение зарплаты, в "Зените" он получал шесть миллионов.

Манчини и "Зенит" договорятся о расторжении контракта по обоюдному согласию. Клуб не будет выплачивать тренеру неустойку за досрочное прекращение трудовых отношений. Тренер уже проинформировал игроков сине-бело-голубых об уходе.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Berkut-7

Анчелотти следующий в Зенит,я так понимаю, если Зенит себя позиционирует , как топ клуб и пытается войти в 10ку лучших клубов, то папа Карло уж точно топ тренер и покруче Манчини в разы будет , осталось только отвалить на трансферы ему 100-150 лямов и дело в шляпе боярского))

12:10

баламошка

Хана Италии(( Я предупреждал немытых сразу, что Манчинька лол, но они орали, что он топ-тренер!) Команда - давно, тренер - давно, всё сходится. Как с Плаческу и Боашем. То, шта Манчинька начал искать место работы задолго до того как ушёл из Звенита - ржака, канешна)) Прям не стесняясь. Дал рекламу таким же Манчинькам) Щас в Звенит придёт очередная бесполезная Манчинька, которая ничего не изменит, зато ограбит бабушек по самое не балуйся. Тупое бомжедурье уже давно тыкают носом в умного человека Семака, но тупое бомжедурье его не выберет. Почему?! Потому шта это тупое бомжедурье. На них проклятье Распилки и бабушек. Я б таких как Семак с руками отрывал. Он ещё прославится.

12:09

semenovd

Анчелотти гораздо лучше подойдет, если согласится поехать в Питер. Только если его брать, то не на один и не два года.

12:08

Коновалл

serzheo Пока Манчини. Интересно будет посмотреть на сборную Италии под его руководством. 12:00---------------------------Чего там интересного? Сборную Аргентины развалил, и сборную Италии развалит.

12:07

Валерий Милан-Монако

Я в шоке) ведь как тренер он полный ноль((

12:02

serzheo

Пока Манчини. Интересно будет посмотреть на сборную Италии под его руководством.

12:00

ki

поматросил и бросил )

11:55

Коновалл

alex-ls----------------------------кто там еще из тренеров Зенит не тренировал? 11:41----------------------------Чего тут гадать? Положительный опыт уже есть. Кто его привел в Зенит? Фурса. Вот пусть теперь и отдувается... бесплатно, как Карпин. Заодно и покажет, как надо всех рвать.

11:55

Levbereg

Петржела живой? А вообще Семаку нужно давать шанс. Или Анчелоти возьмут? А слуха про Семина- не хочется верить.

11:50

alex-ls

кто там еще из тренеров Зенит не тренировал?

11:41

Darkman79

Это уже сериал,первая серия,Табор уходит в небо,теперь 2,Римские каникулы)))))

11:39

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