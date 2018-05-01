СМИ: Манчини подпишет контракт со сборной Италии до 2020 года. "Зенит" не будет платить тренеру неустойку

Стали известны детали контракта Роберто Манчини со сборной Италии, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport. Ранее появилась информация, что официально о назначении специалиста будет объявлено до конца текущего месяца.
В понедельник в Риме 53-летний Манчини провел переговоры с Итальянской федерацией футбола (FIGC). Он пообщался с вице-комиссионером организации Алессандро Костакуртой и менеджером национальной команды Габриэле Ориали. В ближайшее время он должен встретиться с комиссионером FIGC Роберто Фаббричини.
Манчини подпишет контракт со сборной Италии до 2020 года. Его тренерский штаб будет зарабатывать пять миллионов евро в год без учетов бонусов. Специалист согласился пойти на сокращение зарплаты, в "Зените" он получал шесть миллионов.
Манчини и "Зенит" договорятся о расторжении контракта по обоюдному согласию. Клуб не будет выплачивать тренеру неустойку за досрочное прекращение трудовых отношений. Тренер уже проинформировал игроков сине-бело-голубых об уходе.
Berkut-7
Анчелотти следующий в Зенит,я так понимаю, если Зенит себя позиционирует , как топ клуб и пытается войти в 10ку лучших клубов, то папа Карло уж точно топ тренер и покруче Манчини в разы будет , осталось только отвалить на трансферы ему 100-150 лямов и дело в шляпе боярского))
12:10
баламошка
Хана Италии(( Я предупреждал немытых сразу, что Манчинька лол, но они орали, что он топ-тренер!) Команда - давно, тренер - давно, всё сходится. Как с Плаческу и Боашем. То, шта Манчинька начал искать место работы задолго до того как ушёл из Звенита - ржака, канешна)) Прям не стесняясь. Дал рекламу таким же Манчинькам) Щас в Звенит придёт очередная бесполезная Манчинька, которая ничего не изменит, зато ограбит бабушек по самое не балуйся. Тупое бомжедурье уже давно тыкают носом в умного человека Семака, но тупое бомжедурье его не выберет. Почему?! Потому шта это тупое бомжедурье. На них проклятье Распилки и бабушек. Я б таких как Семак с руками отрывал. Он ещё прославится.
12:09
semenovd
Анчелотти гораздо лучше подойдет, если согласится поехать в Питер. Только если его брать, то не на один и не два года.
12:08
Коновалл
serzheo Пока Манчини. Интересно будет посмотреть на сборную Италии под его руководством. 12:00---------------------------Чего там интересного? Сборную Аргентины развалил, и сборную Италии развалит.
12:07
Валерий Милан-Монако
Я в шоке) ведь как тренер он полный ноль((
12:02
serzheo
Пока Манчини. Интересно будет посмотреть на сборную Италии под его руководством.
12:00
ki
поматросил и бросил )
11:55
Коновалл
alex-ls----------------------------кто там еще из тренеров Зенит не тренировал? 11:41----------------------------Чего тут гадать? Положительный опыт уже есть. Кто его привел в Зенит? Фурса. Вот пусть теперь и отдувается... бесплатно, как Карпин. Заодно и покажет, как надо всех рвать.
11:55
Levbereg
Петржела живой? А вообще Семаку нужно давать шанс. Или Анчелоти возьмут? А слуха про Семина- не хочется верить.
11:50
alex-ls
кто там еще из тренеров Зенит не тренировал?
11:41
Darkman79
Это уже сериал,первая серия,Табор уходит в небо,теперь 2,Римские каникулы)))))
11:39