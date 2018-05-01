СМИ: Манчини договорился о работе в сборной Италии. Объявление последует до конца месяца

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини достиг договоренности о работе в сборной Италии, утверждает Corriere dello Sport. Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца месяца. Специалист дебютирует в национальной команде 28 мая - в товарищеской встрече с Саудовской Аравией.
Накануне 53-летний Манчини отметил, что не против возглавить сборную Италии, однако из руководства федерацией футбола страны к нему никто не обращался.
Также появилась информация, что экс-наставник "Баварии" Карло Анчелотти отказался от работы с национальной командой.
Напомним, Манчини возглавил "Зенит" перед началом сезона-2017/18. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.
Roberto Mancini has found agreement to become new Italy manager, according to tomorrow Corriere dello Sport pic.twitter.com/EWlvSrJ6Lu– Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 апреля 2018 г.
Lars Berger
И в сборной Италии Роберто будет бороться до конца. 100%.
10:28
crazysun78
Следующий чм тоже решили без италии провести?
10:21
Maradona10
крысы бегут с тонущего коробля вот такие они забугорные тренеришки
09:42
Serenky25
Доплатил наверное. Зеню то знатно тряхнул на бабки.
09:37