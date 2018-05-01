СМИ: Манчини договорился о работе в сборной Италии. Объявление последует до конца месяца

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини достиг договоренности о работе в сборной Италии, утверждает Corriere dello Sport. Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца месяца. Специалист дебютирует в национальной команде 28 мая - в товарищеской встрече с Саудовской Аравией.

Накануне 53-летний Манчини отметил, что не против возглавить сборную Италии, однако из руководства федерацией футбола страны к нему никто не обращался.

Также появилась информация, что экс-наставник "Баварии" Карло Анчелотти отказался от работы с национальной командой.

Напомним, Манчини возглавил "Зенит" перед началом сезона-2017/18. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.