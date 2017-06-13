13:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: "Локомотив" выплатит Сапатеру 110 миллионов рублей

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Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение по иску полузащитника Альберто Сапатера к бывшему клубу "Локомотиву", сообщает Life. Столичный клуб обязали выплатить 32-летнему футболисту 110 миллионов рублей.

Напомним, что игрок был уволен из клуба за год до истечения контракта из-за проблем со здоровьем. Однако была проведена независимая экспертиза, которая показала, что Сапатер может играть в футбол. Как отмечает издание, "Локомотив" за последний сезон и еще несколько месяцев с 2015 года не выплатил Сапатеру порядка 110 миллионов рублей - это вся сумма долга по зарплате плюс 5 процентов годовых.

Испанец играл за "Локо" с 2011 по 2016 год, провел всего 38 матчей и забил один мяч.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1016731/lokomotiv_vyplatit_110_millionov_rubliei_za_siezon_nie_vykhodivshiemu_na_polie_ighroku

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КОММЕНТАРИИ (7)
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marksan

Вот это ляп!

13:23

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А ведь это 1.7 ляма евро!!! Можно было бабушкам заслуженным работницам РЖД выплатить бонусы допустим к дню железнодорожника. Если выдавать по 500 евро, то примерно 3.5 тыс получили бы поощрение. Позор ржавой дрезине!

13:16

Помпей

То то билеты на поезда так резко подорожали)

13:15

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

Похоже, с ТАКИМ "сальдо/бульдо" ""паравозам"" в Л.Е. не светит "семафор"...

13:13

shpasic

багаж тёти Оли подъехал.

13:09

Gonzo_7

Красиво испанец развел РЖД

13:08

баламошка

Красавцы)) Бабушкам теперь ввиду подорожания билетов придётся на дачи любимые не на электричках ездить, а на самодельных дрезинах)

13:07