СМИ: "Локомотив" выплатит Сапатеру 110 миллионов рублей

Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение по иску полузащитника Альберто Сапатера к бывшему клубу "Локомотиву", сообщает Life. Столичный клуб обязали выплатить 32-летнему футболисту 110 миллионов рублей.
Напомним, что игрок был уволен из клуба за год до истечения контракта из-за проблем со здоровьем. Однако была проведена независимая экспертиза, которая показала, что Сапатер может играть в футбол. Как отмечает издание, "Локомотив" за последний сезон и еще несколько месяцев с 2015 года не выплатил Сапатеру порядка 110 миллионов рублей - это вся сумма долга по зарплате плюс 5 процентов годовых.
Испанец играл за "Локо" с 2011 по 2016 год, провел всего 38 матчей и забил один мяч.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1016731/lokomotiv_vyplatit_110_millionov_rubliei_za_siezon_nie_vykhodivshiemu_na_polie_ighroku
marksan
Вот это ляп!
13:23
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А ведь это 1.7 ляма евро!!! Можно было бабушкам заслуженным работницам РЖД выплатить бонусы допустим к дню железнодорожника. Если выдавать по 500 евро, то примерно 3.5 тыс получили бы поощрение. Позор ржавой дрезине!
13:16
Помпей
То то билеты на поезда так резко подорожали)
13:15
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Похоже, с ТАКИМ "сальдо/бульдо" ""паравозам"" в Л.Е. не светит "семафор"...
13:13
shpasic
багаж тёти Оли подъехал.
13:09
Gonzo_7
Красиво испанец развел РЖД
13:08
баламошка
Красавцы)) Бабушкам теперь ввиду подорожания билетов придётся на дачи любимые не на электричках ездить, а на самодельных дрезинах)
13:07