СМИ: "Локомотив" выплатит Сапатеру 110 миллионов рублей

Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение по иску полузащитника Альберто Сапатера к бывшему клубу "Локомотиву", сообщает Life. Столичный клуб обязали выплатить 32-летнему футболисту 110 миллионов рублей.

Напомним, что игрок был уволен из клуба за год до истечения контракта из-за проблем со здоровьем. Однако была проведена независимая экспертиза, которая показала, что Сапатер может играть в футбол. Как отмечает издание, "Локомотив" за последний сезон и еще несколько месяцев с 2015 года не выплатил Сапатеру порядка 110 миллионов рублей - это вся сумма долга по зарплате плюс 5 процентов годовых.

Испанец играл за "Локо" с 2011 по 2016 год, провел всего 38 матчей и забил один мяч.