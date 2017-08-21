СМИ: Лестьенн может стать одноклубником Вагнера

"Рубин" хочет продать в летнее трансферное окно нападающего Максима Лестьенна. По информации "Бизнес Online", казанцы ведут переговоры с "Аланьяспором", за который выступает бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав.

Возможная продажа связана с тем, что руководство казанцев намерено избавиться от высокооплачиваемых легионеров. Ранее "Рубин" уже продал в "Ганновер" форварда Жонатаса.

В нынешнем сезоне 25-летний бельгиец вышел на поле в двух матчах чемпионата России, в которых он отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.