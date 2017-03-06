СМИ: Двое болельщиков "Спартака" арестованы в Краснодаре на 15 суток

Два болельщика "Спартака" были арестованы в Краснодаре после матча 18-го тура чемпионата России между одноименным клубом и красно-белыми (2:2), сообщает "Юга" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Одного мужчину задержали за неповиновение полиции, другого – за порчу имущества. Их арестовали на 15 суток. Ранее в СМИ появилась информация о беспорядках в Краснодаре, но в МВД опровергли эти сообщения.

Вчера стало известно, что один из болельщиков "Спартака" погиб в Краснодаре, попав под троллейбус.

В Краснодаре погиб болельщик "Спартака". Подробности трагедии