Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:55 | Футбол — РФПЛ

СМИ: ЦСКА впервые с 2009 года вышел на прибыль


Чистая прибыль ЦСКА в 2016 году составила 14,3 миллиона долларов (4 миллиона долларов с учетом отрицательной курсовой разницы). Такие цифры приводятся в отчетности материнской компании клуба Bluecastle Enterprises, доступной через корпоративный реестр Великобритании.

Согласно РБК, ЦСКА в 2016 году стал прибыльным после шести лет убытков. Так, в 2015 году клуб получил убыток в размере 49,7 миллиона долларов (71,4 миллиона долларов с учетом курсовой разницы).

Отмечается, что рост выручки армейцев связан с достройкой собственного стадиона и выгодной продажи игроков.

Дополнительная информация

http://www.rbc.ru/business/24/09/2017/59c6e8fe9a7947639fb25e47?from=newsfeed

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий