Слуцкий рассказал, как удалось убедить "Витесс" взять в штаб Березуцких

Главный тренер "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" рассказал, как убедил руководство голландского клуба взять в тренерский штаб Алексея и Василия Березуцких​.

– Недавно в вашей компании на матче "Фейеноорд" – "ВВВ Венло" видели братьев Березуцких. А потом Василий в интервью "СЭ" признался, что вы пригласили их стать своими помощниками в "Витессе", и они присоединятся к команде в январе.

– Спортивный директор клуба уже об этом объявил.

– В какой момент эта идея у вас возникла? И, главное, трудно ли было пробить ее через клуб?

– Идея возникла, естественно, только после того, как они закончили карьеру. И то не сразу. Потому что на самом деле, когда они закончили карьеру, у них не было мнения – ни единого, ни индивидуального – что делать, чем заниматься, как строить дальнейшую жизнь. Если Игнашевич с места в карьер приступил к тренерской деятельности, то братья взяли небольшую паузу. Какое-то время потратили на то, чтобы съездить в Германию и подлечиться. (Игорь Рабинер)

Первая часть интервью Слуцкого