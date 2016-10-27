Слуцкий не посетил встречу с фанатами ЦСКА перед дерби со "Спартаком"

Сегодня фанаты ЦСКА пообщались с командой, информирует life.ru. Сообщается, что армейские болельщики, в последних двух матчах вывешивавшие оскорбительные баннеры в адрес главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого, приехали на клубную базу в Ватутинки.

По данным издания, армейские футболисты договорились о встрече с фанатами еще в начале недели – с целью обсудить возникшую в последние недели напряженность во взаимоотношениях. Сам Слуцкий на встрече не присутствовал, с представителями фанатов общались лидеры ЦСКА, в том числе – капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Василий Березуцкий.

После 11 туров ЦСКА идет на третьем месте в чемпионате России, на 4 очка отставая от лидирующих "Спартака" и "Зенита". В субботу состоится московское дерби.