18:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Слуцкий не посетил встречу с фанатами ЦСКА перед дерби со "Спартаком"

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Леонид СЛУЦКИЙ.Слуцкий справится!

Сегодня фанаты ЦСКА пообщались с командой, информирует life.ru. Сообщается, что армейские болельщики, в последних двух матчах вывешивавшие оскорбительные баннеры в адрес главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого, приехали на клубную базу в Ватутинки.

По данным издания, армейские футболисты договорились о встрече с фанатами еще в начале недели – с целью обсудить возникшую в последние недели напряженность во взаимоотношениях. Сам Слуцкий на встрече не присутствовал, с представителями фанатов общались лидеры ЦСКА, в том числе – капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Василий Березуцкий.

После 11 туров ЦСКА идет на третьем месте в чемпионате России, на 4 очка отставая от лидирующих "Спартака" и "Зенита". В субботу состоится московское дерби.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Тыгыдымский

Слуцкий верно поступил,не придя на встречу. О чем говорить если люди заведены? Надо чуть успокоиться, не время сейчас. А вот спросить с игроков не помешает,особенно много вопросов к Тошичу,Ионову,Щеннникову,Миланову,где былое мастерство? А остальные,те кто здоровы, либо слишком молоды,либо слишком стары,чтобы с них спрашивать.

19:47

merniloskut

Слуцкий в новом ролике снимается, какая там встреча с этими (по Лаврову) - банерщиками!)))

19:27

shpasic

они там хором ничего не сказали, как в номере у Слуцкого?

19:09

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