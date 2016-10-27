Слуцкий не посетил встречу с фанатами ЦСКА перед дерби со "Спартаком"

Сегодня фанаты ЦСКА пообщались с командой, информирует life.ru. Сообщается, что армейские болельщики, в последних двух матчах вывешивавшие оскорбительные баннеры в адрес главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого, приехали на клубную базу в Ватутинки.
По данным издания, армейские футболисты договорились о встрече с фанатами еще в начале недели – с целью обсудить возникшую в последние недели напряженность во взаимоотношениях. Сам Слуцкий на встрече не присутствовал, с представителями фанатов общались лидеры ЦСКА, в том числе – капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Василий Березуцкий.
После 11 туров ЦСКА идет на третьем месте в чемпионате России, на 4 очка отставая от лидирующих "Спартака" и "Зенита". В субботу состоится московское дерби.
Тыгыдымский
Слуцкий верно поступил,не придя на встречу. О чем говорить если люди заведены? Надо чуть успокоиться, не время сейчас. А вот спросить с игроков не помешает,особенно много вопросов к Тошичу,Ионову,Щеннникову,Миланову,где былое мастерство? А остальные,те кто здоровы, либо слишком молоды,либо слишком стары,чтобы с них спрашивать.
19:47
merniloskut
Слуцкий в новом ролике снимается, какая там встреча с этими (по Лаврову) - банерщиками!)))
19:27
shpasic
они там хором ничего не сказали, как в номере у Слуцкого?
19:09