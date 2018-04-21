Скроботов полетел с "Зенитом" на матч с "Арсеналом", Лунев - нет

"Зенит" вылетел в Тулу на матч 27-го тура чемпионата России против "Арсенала". На игру отправился 21 футболист, в число которых не вошел основной голкипер Андрей Лунев. Вратарь получил травму 14 апреля во встрече против "Анжи" (1:0). Зато в список попал Илья Скроботов. 17-летний защитник принес питерцам победу в дополнительное время в последней игре против "Динамо" (2:1).

Роберто Манчини взял на матч следующих футболистов: вратари - Лодыгин, Бабурин, Гойло; защитники - Смольников, Кришито, Мевля, Набиуллин, Жирков, Иванович, Скроботов, Каккоев; полузащитники - Ерохин, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Оздоев, Ригони, Плетнев; нападающие - Полоз, Заболотоный, Дриусси.

Матч "Арсенал" - "Зенит" состоится 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.