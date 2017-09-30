"СКА-Хабаровск" обыграл "Ростов" и одержал вторую победу в сезоне

"СКА-Хабаровск" победил "Ростов" со счетом 2:1 в матче 12-го тура чемпионата России. Для хозяев поля эта победа стала лишь второй в этом сезоне, в то время как гости потерпели второе поражение кряду.

В составе хабаровчан отличились Мирослав Маркович и Денис Дедечко, который забил свой первый гол в сезоне. У "Ростова" отличился Виталий Устинов.

Чемпионат России

12-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Ростов" – 2:1 (1:1)

Голы: Маркович, 17 (1:0). Устинов, 45 (1:1). Дедечко, 71 (2:1).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Никифоров (Савичев, 89), Эдиев, Димидко, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Калинский, Казанков (Габулов, 78), Федотов (Христов, 62), Маркович.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев (Шомуродов, 82), Вилюш, Устинов, Думбья (Ионов, 65), Гацкан, Могилевец, Зуев (Калачев, 62), Бухаров.

Предупреждения: Вилюш, 21. Эдиев, 35. Макеев, 51. Гацкан, 58. Казанков, 73. Бухаров, 90.

Судьи: Федотов (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

30 сентября. Хабаровск. Стадион "им. Ленина". 6535 зрителей.