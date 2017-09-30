"СКА-Хабаровск" обыграл "Ростов" и одержал вторую победу в сезоне

"СКА-Хабаровск" победил "Ростов" со счетом 2:1 в матче 12-го тура чемпионата России. Для хозяев поля эта победа стала лишь второй в этом сезоне, в то время как гости потерпели второе поражение кряду.
В составе хабаровчан отличились Мирослав Маркович и Денис Дедечко, который забил свой первый гол в сезоне. У "Ростова" отличился Виталий Устинов.
Чемпионат России
12-й тур
"СКА-Хабаровск" – "Ростов" – 2:1 (1:1)
Голы: Маркович, 17 (1:0). Устинов, 45 (1:1). Дедечко, 71 (2:1).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Никифоров (Савичев, 89), Эдиев, Димидко, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Калинский, Казанков (Габулов, 78), Федотов (Христов, 62), Маркович.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев (Шомуродов, 82), Вилюш, Устинов, Думбья (Ионов, 65), Гацкан, Могилевец, Зуев (Калачев, 62), Бухаров.
Предупреждения: Вилюш, 21. Эдиев, 35. Макеев, 51. Гацкан, 58. Казанков, 73. Бухаров, 90.
Судьи: Федотов (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
30 сентября. Хабаровск. Стадион "им. Ленина". 6535 зрителей.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcska #НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #СКАРостов 1:0 17' Мирослав Маркович pic.twitter.com/4bLWAkpz2T– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #СКАРостов 1:1 45' Виталий Устинов pic.twitter.com/EltdvL5E2x– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #СКАРостов 2:1 71' Денис Дедечко pic.twitter.com/WIVMXhUxMX– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 сентября 2017 г.
Chibisov
Багаж бердыева закончился,а у кучука вместо багажа только ручная кладь была)
13:29
Chibisov
Мужики стали пацанами,а ростов поплыл с кучуком на встречу аутсайдерам,сказка закончилась!
13:28
King's Bounty IX
Без Михи никак...
13:27
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
Видимо, сельские маши во время перелёта на дааааааальненький восток всё--таки слушали песни Бузовой.....
13:27
Ловац
С победой Хабаровск, Владивосток болеет за Вас!
13:26
СCTV81
Ростов поплыл, Ска молодцы, с победой.
13:25
xiz47
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
13:25
Меркатор
Ростов хочет, чтобы вся Лига еще год летала в Хабаровск. Лузеры.
13:25
Thomas_Boy_
Вопреки всем прогнозам.))) СКА, молодцы!
13:24