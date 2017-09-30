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13:21 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" обыграл "Ростов" и одержал вторую победу в сезоне

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"СКА-Хабаровск" победил "Ростов" со счетом 2:1 в матче 12-го тура чемпионата России. Для хозяев поля эта победа стала лишь второй в этом сезоне, в то время как гости потерпели второе поражение кряду.

В составе хабаровчан отличились Мирослав Маркович и Денис Дедечко, который забил свой первый гол в сезоне. У "Ростова" отличился Виталий Устинов.

Чемпионат России

12-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Ростов" – 2:1 (1:1)

Голы: Маркович, 17 (1:0). Устинов, 45 (1:1). Дедечко, 71 (2:1).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Никифоров (Савичев, 89), Эдиев, Димидко, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Калинский, Казанков (Габулов, 78), Федотов (Христов, 62), Маркович.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев (Шомуродов, 82), Вилюш, Устинов, Думбья (Ионов, 65), Гацкан, Могилевец, Зуев (Калачев, 62), Бухаров.

Предупреждения: Вилюш, 21. Эдиев, 35. Макеев, 51. Гацкан, 58. Казанков, 73. Бухаров, 90.

Судьи: Федотов (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

30 сентября. Хабаровск. Стадион "им. Ленина". 6535 зрителей.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Chibisov

Багаж бердыева закончился,а у кучука вместо багажа только ручная кладь была)

13:29

Chibisov

Мужики стали пацанами,а ростов поплыл с кучуком на встречу аутсайдерам,сказка закончилась!

13:28

King's Bounty IX

Без Михи никак...

13:27

БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

Видимо, сельские маши во время перелёта на дааааааальненький восток всё--таки слушали песни Бузовой.....

13:27

Ловац

С победой Хабаровск, Владивосток болеет за Вас!

13:26

СCTV81

Ростов поплыл, Ска молодцы, с победой.

13:25

xiz47

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

13:25

Меркатор

Ростов хочет, чтобы вся Лига еще год летала в Хабаровск. Лузеры.

13:25

Thomas_Boy_

Вопреки всем прогнозам.))) СКА, молодцы!

13:24