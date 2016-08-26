Шнуров в шутку связал приход Семина в "Локомотив" с посещением концерта "Ленинграда"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в шутку связал назначение Юрия Семина главным тренером "Локомотива" с его посещение концерта "Ленинграда" в Москве. Сегодня железнодорожники объявили о возвращении в клуб 69-летнего специалиста, который уже был наставником команды в 1992-2005 и 2009-2010 годах.

"Вчера Юрий Павлович был на концерте, а сегодня читаю в новостях: "Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о назначении главным тренером команды Юрия Сёмина, под руководством которого железнодорожники два раза выиграли чемпионат России и взяли четыре кубка страны". Вот что Лениградость творит. Поздравляю", – написал на своей странице в Instagram Шнуров.

По информации "СЭ", Семин подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "1+1".