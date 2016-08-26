Семин подписал с "Локо" контракт по схеме "1+1"

По информации "СЭ", Юрий Семин, который сегодня возглавил "Локомотив", подписал двухлетний контракт с клубом.

Контракт подписан по схеме "1+1", продление договора по истечении первого года происходит по взаимному согласию сторон.

В тренерский штаб Семина войдут Олег Пашинин, Саркис Оганесян, Дмитрий Лоськов и Заур Хапов (все они работали в прежнем штабе), кроме того, с Семиным приходит Юрий Батуренко. (Сергей ЕГОРОВ)

Семин возглавил "Локомотив"