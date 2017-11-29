Шнуров ответил Назарову: "Увыкать мне не надо"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров на своей странице в Инстаграме ответил актеру Дмитрию Назарову. Ранее Назаров спел песню в честь победы "Спартака" в матче 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (3:1). Позже в интервью для "СЭ" давний болельщик красно-белых добавил, что изначально он должен был записывать ответ Шнурову, который спел песню по мотиву шапки нашего издания "В Питере – пять" после матча первого круга.

Приводим ответ Шнурова Назарову:

Пишет песни мне актер в авторитете,

Сожалеет, что мол я не из Москвы.

В москвичи я никогда не метил,

Что для вас, наверное, – увы.

Но Москва, она не из резины,

Хватит Путина с Нагиевым и так,

Мне совсем уж невообразимо

Переехать и кричать, – "Спартак". И пускай мной недоволен кто-то,

Один город у одной команды.

Я люблю свое родимое болото!

За него я надрываю гланды,

В том числе на стадионе вашем,

Летом мы играли "Ленинградом". Я себя не мыслю проигравшим.

Так что, мне увыкать тут не надо.

"Мы – "Спартак", а вы – только увы". Назаров ответил Шнурову. Видео