Шнуров ответил Назарову: "Увыкать мне не надо"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров на своей странице в Инстаграме ответил актеру Дмитрию Назарову. Ранее Назаров спел песню в честь победы "Спартака" в матче 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (3:1). Позже в интервью для "СЭ" давний болельщик красно-белых добавил, что изначально он должен был записывать ответ Шнурову, который спел песню по мотиву шапки нашего издания "В Питере – пять" после матча первого круга.
Приводим ответ Шнурова Назарову:
Пишет песни мне актер в авторитете,
Сожалеет, что мол я не из Москвы.
В москвичи я никогда не метил,
Что для вас, наверное, – увы.
Но Москва, она не из резины,
Хватит Путина с Нагиевым и так,
Мне совсем уж невообразимо
Переехать и кричать, – "Спартак". И пускай мной недоволен кто-то,
Один город у одной команды.
Я люблю свое родимое болото!
За него я надрываю гланды,
В том числе на стадионе вашем,
Летом мы играли "Ленинградом". Я себя не мыслю проигравшим.
Так что, мне увыкать тут не надо.
"Мы – "Спартак", а вы – только увы". Назаров ответил Шнурову. Видео
Пишет песни мне актёр в авторитете, Сожалеет, что мол я не из Москвы. В москвичи я никогда не метил, Что для вас, наверное, - увы. Но Москва, она не из резины, Хватит Путина с Нагиевым и так, Мне совсем уж невообразимо Переехать и кричать, - "Спартак". И пускай мной недоволен кто-то, Один город у одной команды. Я люблю своё родимое болото! За него я надрываю гланды, В том числе на стадионе вашем, Летом мы играли "Ленинградом". Я себя не мыслю проигравшим. Так что, мне увыкать тут не надо.
Duckhunter68
Баттл московского интеллигента и питерской гопоты...
22:47
Запрост
Браво!
22:43
aleksart-spb
ШНУРУ зачёт,усатого ус отклеился))
22:36
semenovmaxim
Хочу посмотреть на Назарова после матча с Арсеналом, где поросята облажаются!!!! Потом Ливер их на "кукан" натянется, ну и в завершение ещё и ЦСКА просрут на своем поле!!! И настанет в свинарне траур!!! А Назаров, на пару с Ефремовым и Кафелем уйдут в запой с горя!
22:30
cohiba81
Шнур, ты теперь только можешь такое писать, на нормальное творчество уже не способен. Ваш "баттл", это битва старого кота, и постаревшего зайца.
22:29
Помпей
назаров и ефремов олицетворение хронических алканафтов их бы на бутылках водки печатать надо как предупреждение кто будет пить будет как эти два синяка!
22:29
xiz61
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
22:26
Помпей
Как можно Шнура сравнивать с усатым хеком,один популярен на всю страну,а второй популярен только в резиновом городе в округе тушинского свинарника.Из него актёр как из сопли снаряд)
22:26
Vinchester
Шнур - умный, талантливый мужик, играющий на сцене в образе "морального урода", постепенно запутался и становится последним уже не только на сцене, но и в жизни... очень жаль...
22:26
ВСЕНАМАЧТУ
ПИТЕР-ГОРОД НА БОЛОТЕ.............МОСКВА-БОЛОТО В ГОРОДЕ......................
22:24
Веравалер
Бездарно. Впрочем, как всегда.
22:24
Нефилим
Ну понеслааааась. Но я в этот махаче за Шнурова. Спорят 2 алкаша, но Назаров - жалкий алкаш, а Шнур - боевой такой алкаш, веселый)))
22:19