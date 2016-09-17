Шавло уверен, что "Спартаку" необходим еще один сильный нападающий

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло уверен, что приобретение еще одного сильного форварда позволит красно-белым укрепить позиции в борьбе за победу в чемпионате России. При этом он отметил, что есть и другие позиции, которые спартаковцы могут усилить во время зимнего трансферного окна.

- Что касается обороны и средней линии, то у нас достаточно квалифицированных игроков, чтобы закрыть все позиции, - приводит "Р-Спорт" слова Шавло. - А если говорить об атаке, то хотелось бы приобрести еще одного нападающего, действительно бомбардира. Потому что у нас есть только один Зе Луиш, и если с ним, не дай бог, что-то произойдет, то заменить будет трудно. Да, есть и другие нападающие, но в основном это молодые игроки. В атаке может сыграть и Промес, но это не его позиция. Поэтому в линию атаки, на мой взгляд, нужно усиление.

Есть и некоторые другие позиции, которые можно усилить (в зимний трансферный период. - Прим. "СЭ"). А в целом команда сейчас вполне боеспособная. Конечно, возможны травмы и удаления, но даже в таких ситуациях, когда некоторые ведущие игроки не выступали, команда смогла заменить их другими футболистами. И выходящие игроки тоже понимают, что им дается шанс проявить себя.

Это (ЦСКА и "Зенит". - Прим. "СЭ") опытные команды, которые каждый год борются за первое место. Что касается "Краснодара", то произошла смена тренера, посмотрим, что будет дальше. Потому что команда по составу тоже относится к числу претендентов. Сложно сказать, как "Ростов" переживет игру на два фронта, потому что теперь команда будет проводить по две игры в неделю, а состав у них не такой большой.