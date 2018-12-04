Шамиль Тарпищев: "Я вообще считал, что Карреру нужно было убирать в начале сезона"

Президент Федерации тенниса России, болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев не согласен с фанатами клуба, требующими убрать из состава капитана Дениса Глушакова. Болельщики обвиняют его в причастности к увольнению бывшего главного тренера Массимо Карреры. Итальянец перевел Глушакова в молодежный состав из-за лайков в соцсетях к постам с критикой в его адрес. После увольнения Карреры Глушаков вернулся в основу.

– Не понимаю часть болельщиков, которая пытается убрать Глушакова из-за любви к Каррере, -сказал Тарпищев. - Я вообще считал, что итальянца надо было убирать еще в начале этого сезона. Но я же не позволял себе переходить грань. А тут болельщики требуют убрать Глушакова, еще что-то … Абсурд!

Пусть фанаты приходят на базу, разговаривают, но не надо мешать команде. Я не спорю, что каждый человек имеет право на свое мнение, но сегодня эти мнения идут во вред "Спартаку". Это просто преступление! (Андрей Сизякин)

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