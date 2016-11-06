Шамиль Лахиялов: "Врба приехал в "Анжи" работать, Хиддинк – деньги получать"

Бывший нападающий "Анжи" Шамиль Лахиялов сравнил нынешнего главного тренера махачкалинцев Павела Врбу и бывшего – Гуса Хиддинка.

– Вы являетесь президентом махачкалинского клуба "Легион", который выступает во втором дивизионе. Судя по турнирной таблице, дела у команды пока идут неважно.

– Перед нами была поставлена задача создать команду. Мы ее выполнили, справились. Хотим показывать хороший футбол, привлекать болельщиков на трибуны. Пригласили опытного тренера из Чечни. Результаты пока не радуют, зато все отмечают нашу достойную игру. Пока рано делать выводы. Важно, что одну из наших игр посетил Павел Врба со своим штабом.

– Как отнеслись к приглашению чеха на пост главного тренера махачкалинцев?

– Позвали западного специалиста. Неплохой вариант.

– Однако о другом тренере-иностранце, Гусе Хиддинке, вы отзывались довольно резко.

– Если человек приходит сюда работать, это одно дело. А если просто получать деньги – совсем другое…

– Врба, в отличие от Хиддинка, приехал работать?

– Да. Я общался с некоторыми ребятами. У всех складывается впечатление, что он хочет трудиться в "Анжи". (Виталий АЙРАПЕТОВ)