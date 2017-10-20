Шамиль Газизов: "Важно обучить людей, обеспечивающих видеопомощь судьям"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "Известиям" отметил, что системы для видеоповторов могут быть перевозными. По его словам, домашний стадион башкирской команды имеет все необходимое, чтобы работать с видеопомощью судей.

– Президент РФС Виталий Мутко заявлял, что оснащение для видеоповторов останется на стадионах, которые примут чемпионат мира в 2018 году. На арене "Уфы" матчей мундиаля не планируется – задействованы будут, например, стадионы "Спартака" и "Зенита". Получается, более обеспеченные клубы находятся в привилегированных условиях?

– Нет уверенности, что системы будут стационарными, а не перевозными. Тем более состав лиги обновляется каждый сезон – появляется от двух до четырех новых команд, столько же покидают РФПЛ. Этот нюанс очень важно продумать. Это очень сложный вопрос, который мы будем обсуждать.

– Домашний стадион "Уфы" возможно оснастить техникой видеопомощи судьям?

– Да, есть все необходимое, как у любого другого стадиона, заявленного для участия в премьер-лиге. Безусловно, могут быть какие-то недостатки, но я считаю, что это не главная сложность. Самое важное – обучение людей, которые будут всё это обеспечивать.