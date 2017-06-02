Сесар Навас: "Верю, что в будущем "Ростов" погасит все долги"

Защитник Сесар Навас заявил о том, что "Ростов" все еще имеет перед ним задолженности по заработной плате. При этом 37-летний испанец выразил уверенность в скором решении данного вопроса.

Контракт игрока с "Ростовом" истекает этим летом. По словам футболиста, предложения по продлению контракта от ростовчан он так и не получил и имеет на данный момент предложения от клубов из Испании, Шотландии, Нидерландов, Турции и США.

- Долги до сих пор есть, - приводит "Р-Спорт" слова Наваса. - Хотя я уверен, что в ближайшем будущем "Ростов" все погасит. Верю в это.

В апреле первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявлял, что долгов по заработной плате и премиальным перед футболистами и тренерами "Ростов" нет.