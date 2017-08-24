Сесар Навас прилетит в Казань в конце недели для переговоров с "Рубином"

Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов сообщил, что защитник Сесар Навас прилетит в Казань для проведения переговоров с клубом. 37-летний футболист последние два сезона играл в "Ростове", в составе которого взял серебряные медали чемпионата России. Испанец покинул клуб по окончании прошлого сезона и взял паузу в карьере по семейным обстоятельствам.

Напомним, что Навас уже выступал за "Рубин" с 2009 по 2015 год, проведя четыре сезона под руководством нынешнего главного тренера казанцев Курбана Бердыева.

– Навас прилетает в Казань в конце недели для проведения переговоров с "Рубином", – приводит "Р-Спорт" слова Степанова.