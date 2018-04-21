17:28 21 апреля | Футбол — РФПЛ

Сесар Навас: "Болельщикам "Ростова" благодарен, но клуб создал для меня финансовые проблемы"

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Защитник "Рубина" Сесар Навас в перерыве матча 27-го тура против "Ростова" отметил, что его команда владеет преимуществом, но не создает опасных моментов. Навас защищал цвета ростовчан с 2015 по 2017 год.

- Контролируем мяч, но "Ростов" дает мало пространства. Надо растянуть их, чтобы больше создавать и забивать, - сказал Навас в эфире канала "Наш футбол".

- Матч против "Ростова" - особенный для вас?

- В "Ростове" у меня было много друзей, но клуб создал для меня определенные финансовые проблемы, были задержки с выплатами. Но болельщикам я благодарен за поддержку, которую они оказывали все годы. 

Трансляция матча "Рубин" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Levbereg

Сесар, а сколько ты голов привез Ростову? Например с бакланами будущими?)) Но все равно спасибо. Руководил обороной круто!!!

18:39 21 апреля

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