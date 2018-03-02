Сергей Юран: "В матче со "Спартаком" у "Локомотива" есть преимущество"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран отметил, что в матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" красно-белые будут играть выдержано и станут ждать своего шанса, чтобы провести быструю атаку. Специалист считает, что фаворитом встречи можно назвать "Локомотив".

- Кто для вас фаворит? - вопрос Юрану.

- Думаю, что небольшое преимущество есть у "Локомотива". Это фактор домашнего поля. Большинство болельщиков станут поддерживать хозяев. Команда сейчас находится на первом месте и очень мотивирована, потому что есть шанс стать чемпионом.

- У "Спартака", по сути, последний шанс удержать золото. Психологически именно красно-белым будет сложнее?

- Думаю, да, ведь "Локо" даже если выступит неудачно, сохранит возможность удержать первое место, а вот гости значительно отдалятся от него, если уступят. Также замечу, что у спартаковцев оборона не в оптимальном составе, есть травмированные. Это слабое место, что железнодорожники, конечно, учтут. В этом тоже сложность для красно-белых.

- Мы увидим закрытый футбол в исполнении "Спартака" или команда пойдет вперед, потому что нужно забивать?

- Номинальные гости будут действовать выдержано и ждать шанс на быструю атаку. Уверен, что спартаковцы не станут отдавать инициативу. Будут стараться играть в атаку, но аккуратно. В команде есть футболисты, которые могут убежать в отрыв. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)