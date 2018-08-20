19:21 | Футбол — РПЛ

Сергей Томаров: "Победы позволяют "Уфе" быстрее восстановиться к матчам"


Главный тренер "Уфы"  Сергей Томаров перед матчем чемпионата России с "Динамо" отметил, что команда постаралась хорошо восстановиться. Уфимцы играют в плотном графике, участвуя в отборе Лиги Европы.

– После положительного результата в Лиге Европы настроение самое хорошее. Победы позволяют нам быстрее восстановиться к матчам. Хорошо подходим эмоционально к этому матчу, – отметил в эфире "Матч Премьер" Томаров. – Времени особо нет на подготовку, конечно. Кто больше играет, в основном восстанавливается. Остальные тренируются. Стараемся всех выравнивать, чтобы все в оптимальной форме подошли к игре.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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