19:35 | Футбол — РПЛ

Сергей Томаров: "Благодарен футболистам "Уфы" за то, что они нашли силы на матч с "Анжи"


Главный тренер "Уфы"  Сергей Томаров заявил, что благодарен футболистам своей команды за победу над "Анжи" (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

- Мы забили быстрый гол, но спокойнее стало только после второго, - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер". - Боялись пропустить при счете 1:0, поэтому хорошо, что все закончилось по-другому. Я благодарен ребятам - теперь мы играем много матчей, что для нас в новинку, ведь восстанавливаться на психологическом и эмоциональном уровне тяжело. Спасибо им за то, что наши в себе силы и победили.

Уфа - Анжи

 

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