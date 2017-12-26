Сергей Степашин: "Когда "Спартак" сыграет с "Локомотивом", решится, кто станет чемпионом"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин в интервью "СЭ" заявил, что судьба чемпионства в РФПЛ решится в матче 21-го тура между "Спартаком" и "Локомотивом"​. Красно-зеленые сейчас идут на первом месте, опережая красно-белых на 8 очков.

– 0:7 от "Ливерпуля" – повод для ухода?

– Ну, потом ведь 3:0 победили ЦСКА. Конечно, 0:7 – плохо. Возили спартаковцев как пацанов, неприятно. Но бывает, когда все залетает, и когда команда опускает руки. Это психология.

– "Спартак" все равно один из фаворитов?

– Игру показывает хорошую. И состав классный. Но все станет ясно 4 марта, когда "Спартак" сыграет с "Локо". Уверен, в этот день решится, кто станет чемпионом. (Александр ЛЬВОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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