Сергей Степашин: "Если бы Сарсания был жив, то "Зенит" точно стал бы чемпионом"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин в интервью "СЭ" заявил, что если бы Константин Сарсания был жив сейчас, то "Зенит" выиграл чемпионат России. Сине-бело-голубые после 20 туров идут на 2-м месте.

– Ваше сердце принадлежит "Зениту" и "Динамо"?

– Все так. Но "Зениту" ленинградскому, я это подчеркну. А за "Динамо" болею и переживаю, да. Сейчас болеть трудно, а вот десять лет назад был шанс прогреметь как следует, когда стали третьими. И если бы не продали в "Зенит" Данни, то могли бы подняться и выше.

– Это было при Кобелеве.

– При Кобелеве и Косте Сарсании, царствие ему небесное. Светлый был человек и профессионал своего дела. Потом был хороший момент с Сергеем Силкиным, у которого, увы, в итоге не все сложилось. Могло получиться у Станислава Саламовича (Черчесова. – Прим. "СЭ"), но там была история со спортивным директором, в которую я погружаться не хочу.

– Быть может, останься Сарсания в "Динамо", сейчас бы у клуба дела шли иначе?

– Знаю, что если бы Костя был жив, то питерский клуб точно стал бы чемпионом в этом сезоне. А так, пока большой вопрос. Мне искренне жаль этого талантливого человека, с которым мы дружили. (Александр ЛЬВОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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