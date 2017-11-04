Сергей Силкин: "До Кокорина перестал доходить мяч. Есть ощущение, что в "Зените" разлад"

Бывший тренер московского "Динамо" Сергей Силкин отметил, что "Зенит" может осложнит себе борьбу за чемпионство, если в ближайшее время не наведет порядок в команде. По его словам, между игроками есть разлад.

– До Кокорина перестал доходить мяч, – приводят "Известия" слова Силкина. – Его перестала снабжать им средняя линия, к которой приноровились соперники. Да и Саше стало уделяться больше внимания со стороны чужой обороны. При этом есть ощущение, что в команде разлад. Мы видим, как прямо на поле происходит перепалка между Далером Кузяевым и Игорем Смольниковым, как разладилась командная игра и каждый тянет одеяло на себя. Если эти проблемы не решатся в ближайшее время, "Зенит" может еще больше осложнить себе борьбу за чемпионство.