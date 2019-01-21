Сергей Семак: "Зенит" изначально планировал ехать в Катар. Ради турнира не стали ничего менять"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной открытию турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" отметил, что доволен проведением этих соревнований, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Для "Зенита" это третий визит в Катар. Но всегда проблемой при подготовке здесь было найти хорошие команды для матчей. И так уж сложилось, что нам не надо было ничего менять. Мы рады возможности тренироваться и играть здесь.

– Есть ли проблемы при подготовке?

– Никаких проблем нет. Секретов немного, если они бывают то непосредственно перед матчем секретов никаких нет.

– Хотите ли вы выиграть турнир?

– Все спортсмены всегда хотят победить, даже в двусторонках. Поэтому они и выбрали этот вид спорта. Другой вопрос, какой ценой и что нужно делать. Никто не готов платить большую цену и форсировать подготовку ради результата в настоящий момент, – сказал Семак на пресс-конференции. (Гоша Чернов)

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