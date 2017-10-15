Сергей Семак: "Уфа" по делу выиграла у "Локомотива"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 13-го тура против "Локомотива" (1:0) отметил, что его команде тяжело забивать. При этом специалист не стал комментировать работу арбитра сегодняшней встречи Алексея Сухого.

- Сегодня хорошо играли, плотно, в обороне хорошо выглядели, - сказал во флеш-интервью. - Конечно, нам тяжело даются забитые голы. Моменты есть, хромает реализация. Нам есть над чем работать. Ребята молодцы, по делу выиграли.

Стандартные положения? Мы готовимся к каждому сопернику. Не смогли забить со стандартов, хотя постоянно оказывали давление на "Локомотив".

Был ли пенальти в одном из эпизодов? Надо смотреть повтор, сложно определить так. Судья был ближе.