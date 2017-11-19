Сергей Семак: "Уфа" наиграла на победу в матче с "Уралом", создав много голевых моментов"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что получилась хорошая игра в исполнении уфимского клуба. Специалист также добавил, что его команда наиграла на победу.

– Думаю, что получилась хорошая игра в нашем исполнении, – сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". – В первом тайме много моментов создали, надо было забивать больше. Безусловно, мы наиграли на победу, играли хорошо, было много моментов. Конечно, были помарки в обороне, особенно в концовке встречи, когда был назначен пенальти в наши ворота. Обидно было б выиграть этот матч с минимальным разрывом, потому что мы имели подавляющее преимущество над "Уралом".

Плохая реализация моментов? Возможностей для взятия ворот было очень много, наверное можно говорить о нехватке мастерства или каком-то невезении. Есть небольшой осадок от того, что не забили много моментов, будет над этим работать.

Кротов? В последнее время он хорошо смотрится, как в матчах, так и на тренировках. Он своей игрой заслужил место в основном составе на сегодняшний матч. Молодец, что смог воспользоваться своим шансом и забить гол.