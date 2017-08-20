Сергей Семак: "Поражение от "Ростова"? У всех бывают хорошие и плохие дни"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 7-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что считает недоразумением поражение в прошлом туре. Специалист отметил, что его игроки забыли о неудачном результате и всю неделю готовились к матчу в Москве.

– Поражение от "Ростова"? Ничего страшного, это недоразумение, – сказал во флеш-интервью Семак. – У всех бывают хорошие и плохие дни. Проиграли ту встречу из-за достаточно глупых ошибок. Но я благодарен ребятам за игру. Прошлый тур – это прошлый тур. Ребята готовились, все мысли о предстоящей встрече.

Трансляция матча "Динамо" - "Уфа"