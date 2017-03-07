Сергей Семак: "Моя доброта заканчивается там, где наглость переходит границы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире передачи "8-16" на телеканале "Наш футбол" отметил, что не держит игроков команды в ежовых рукавицах. По словам наставника, за время его работы никаких конфликтов с футболистами не возникало.

- Ребята, которые работали до меня, хорошо помогают узнать поближе игроков, команду. Когда есть такие люди, меньше времени уходит на то, чтобы понять, кто чем дышит. Доброта? Я думаю, что во всем нужно соблюдать меры. Моя доброта заканчивается там, где наглость переходит границы. Нужно понимать, что можно, а что нельзя. Я спокойно отношусь к любым житейским ситуациям с пониманием. Не думаю, что в этой команде нужно держать кого-то в ежовых рукавицах. Здесь собраны профессионалы. Пока не было ни одного конфликта в плане дисциплины.