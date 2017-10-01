Сергей Семак: "Игроки чаще всего правы, если сильно возмущаются решением судьи"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак намекнул, что арбитр Сергей Лапочкин ошибся с назначением пенальти в ворота команды в матче чемпионата России против ЦСКА (0:0). На 89-й минуте был назначен 11-метровый удар, но его не реализовал Бибрас Натхо.

– Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором движения стало меньше, низко сели, – сказал Семак. – С чем не справились – индивидуальные действия Витинью. Позволили ему несколько раз пробить по воротам. Заслужили очко.

– Пенальти был?

– Надо смотреть повтор. Но скажу так. В подавляющем большинстве случаев игроки, если они возмущаются очень сильно и все вместе, оказываются правы. Это по опыту.

– Если исходить из того, что футбол это зрелище, насколько близко к этому определению была сегодняшняя игра?

– Играть – это тяжелый труд, Для меня как для тренера, то, что я видел с бровки, не может быть не зрелищем. Я вижу, какой это тяжелый труд, как ребята отдаются. Болельщики могут думать иначе. А вообще вопрос дискуссионный. Тут можно долго говорить. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"