Сергей Семак: "Игроки чаще всего правы, если сильно возмущаются решением судьи"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак намекнул, что арбитр Сергей Лапочкин ошибся с назначением пенальти в ворота команды в матче чемпионата России против ЦСКА (0:0). На 89-й минуте был назначен 11-метровый удар, но его не реализовал Бибрас Натхо.
– Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором движения стало меньше, низко сели, – сказал Семак. – С чем не справились – индивидуальные действия Витинью. Позволили ему несколько раз пробить по воротам. Заслужили очко.
– Пенальти был?
– Надо смотреть повтор. Но скажу так. В подавляющем большинстве случаев игроки, если они возмущаются очень сильно и все вместе, оказываются правы. Это по опыту.
– Если исходить из того, что футбол это зрелище, насколько близко к этому определению была сегодняшняя игра?
– Играть – это тяжелый труд, Для меня как для тренера, то, что я видел с бровки, не может быть не зрелищем. Я вижу, какой это тяжелый труд, как ребята отдаются. Болельщики могут думать иначе. А вообще вопрос дискуссионный. Тут можно долго говорить. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Seraffim
Если все такие пенальти ставить, тогда счет был бы не 0:0, а 10:10.
16:38
alur66
Где бы ты был-тренерок-если бы не БЕЛЕНОВ. А пендаль-ЧИСТЕЙШИЙ.
16:37
эстонский армеец
Посмотришь повтор - поймёшь, что твои игроки "истерили" - пенальти был!
16:32