Сергей Рыжиков: "Грасия просто не адаптировался в России". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Рыжиков: "Грасия просто не адаптировался в России"

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Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков выразил мнение, что главный тренер казанцев Хави Грасия не сумел адаптироваться к работе в России. Специалист возглавил "рубиновых" в 2016 году. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2020 года.

"Думаю, что Грасия просто не адаптировался в России", - приводит "Спорт FM"‏ слова Рыжикова.

Напомним, что "Рубин" завершил сезон, заняв девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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