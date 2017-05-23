Сергей Рыжиков: "Грасия просто не адаптировался в России"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков выразил мнение, что главный тренер казанцев Хави Грасия не сумел адаптироваться к работе в России. Специалист возглавил "рубиновых" в 2016 году. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2020 года.

"Думаю, что Грасия просто не адаптировался в России", - приводит "Спорт FM"‏ слова Рыжикова.

Напомним, что "Рубин" завершил сезон, заняв девятое место в турнирной таблице чемпионата России.