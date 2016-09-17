Сергей Родионов: "В "Спартаке" рассчитывают на Зуева"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подчеркнул, что в клубе нет претензий к полузащитнику Александру Зуеву. По его словам, красно-белые верят в полузащитника.

- Агент Зуева недавно сказал, что не исключен вариант с его уходом из "Спартака", поскольку футболисту нужна практика. Есть у вас взаимопонимание по этому вопросу?

- На сегодняшний день Александр Зуев - потенциально сильный футболист "Спартака", клуб на него рассчитывает. И лично я в него очень верю. Просто нужно набраться терпения и тренироваться, доказывать тренерскому штабу, что ты действительно являешься полноценным игроком основы. Что он, собственно, и делает.

Претензий по работе к Зуеву нет. Но всему свое время. Нужно уметь терпеть и бороться за место в "старте". Футбол - командный вид спорта. Проблемы российского футбола в создании неких тепличных комфортных условий кому-то, чего не должно быть. Необходима конкуренция. Если ты сильнее, то ты и играешь.

- Вы сейчас про лимит на легионеров?

- (Улыбается). Про лимит я не говорил. (Михаил ГОНЧАРОВ)