Сергей Родионов: "Планируем установить мемориальную доску в память о погибших в 1982 году"

Генеральный директор "Спартака"​ Сергей Родионов, приехавший в Лужники почтить память погибших в 1982 году болельщиков, отметил, что на домашнем стадионе планируется установка мемориальной доски. Напомним, 20 октября 1982 года в Лужниках произошла самая страшная трагедия в истории красно-белых. В давке под трибунами погибли 67 человек, которые пришли на матч Кубка УЕФА с голландским "Харлемом".​

– Сегодня в Лужники приехали не только футболисты, но и Каррера. Рассказывали ему о том, что значит для "Спартака" эта дата?

– Да, он знал об этом событии. В прошлом году Массимо также приезжал сюда, а на тренировке в тот день была минута молчания. Сегодня Каррера тоже здесь. "Ювентус" ведь в свое время пережил похожую трагедию, в которой погибли люди (в 1985 году на стадионе "Эйзель" в Брюсселе во время финала Кубка чемпионов против "Ливерпуля" обрушилась стена. – Прим. "СЭ").

– На "Открытие Арене" тоже скоро появится мемориал?

– Да, планируем установить мемориальную доску. Мы общаемся с болельщиками, согласовываем, они одобряют. Сейчас памятник есть в Лужниках, где "Спартак" долгое время проводил матчи. Но теперь у нас появился свой стадион, на котором тоже должна быть увековечена память о погибших в этой ужасной трагедии. Точное место пока не скажу, будем еще думать. Но главное, что идея такая есть, и в жизнь мы ее воплотим. (Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)