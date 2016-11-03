Сергей Прядкин: "Рабочая группа по матчу "Урал" – "Терек" создана, мы собираем информацию"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с обращением "Терека" в РФС. Как уже сообщал "СЭ", грозненский клуб обратился в РФС с просьбой инициировать расследование матча с "Уралом" в связи с появившимися в СМИ заявлениями о неспортивном характере матча. Президент РФС Виталий Мутко заявил о том, что расследованием займется премьер-лига.

– Как уже говорил в интервью "СЭ", лига по указанию президента РФС Виталия Мутко создала рабочую группу по выяснению обстоятельств матча, – говорит Прядкин. – До того как у нас не будет полной картины по этой игре, итоги подводить не стоит. Мы собираем информацию. (Сергей ЕГОРОВ)

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